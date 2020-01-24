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Челси сменил технического спонсора

19:19 115 Читати українською
Челси сменил технического спонсора
Лэмпард и Аспиликуэта с новым техническим спонсором / фото ФК Челси

Лондонский Челси решил не продлевать контракт с нынешним техническим спонсором Yokohama.

Челси подписала соглашение со Three UK (Hutchison 3G UK Limited), сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Отмечается, что "аристократы" имеет действующее соглашение с компанией Yokohama, которая завершается летом 2020 года. Добавляется, что Челси при этом продолжит сотрудничество с фирмой.

К слову, лондонцы занимают 4 место в АПЛ, имея в активе 40 очков.

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