Лондонцы выходят на финишную прямую переговоров с Грэмом Поттером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Шевченко оказался среди кандидатов, которые могут заменить Тухеля в Челси, – СМИ

Тренер Брайтона сегодня должен дать окончательный ответ и даже отменил пресс-конференцию перед следующим матчем АПЛ. Поттер возглавляет "чаек" с мая 2019 года. За это время команда стала одним из самых ярких середняков АПЛ, а новый сезон вообще начала сказочно – 13 очков в 6 турах и четвертое место.

Напомним, вчера Челси объявил об отставке Томаса Тухеля. В АПЛ "синие" набрали на 3 пункта меньше, чем Брайтон, и начали Лигу чемпионов с позорного поражения загребскому Динамо.

Привычки Абрамовича никуда не исчезли, МЮ стал "спонсором", только 2 клуба бросили вызов АПЛ – топ-10 трансферов лета