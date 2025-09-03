Челси хотел подписать Фермина Лопеса. Как сообщает Marca, Деку получил электронное письмо от лондонцев. "Синие" хотели заплатить за полузащитника 40 миллионов евро, хотя это предложение было неофициальным.

Утверждается, что спортивный директор Барселоны Деку счел такую сумму настолько нелепой, что даже не стал отвечать. Агенты давали каталонскому клубу понять, что Челси сохраняет интерес к 22-летнему футболисту, но специалист настаивал на том, что без трансферного запроса со стороны Фермина отпускать его не станут, а игрок не собирался покидать Каталонию.

При этом Челси не был готов платить сумму, о которой писали СМИ (около 50 млн). В Лондоне считали, что хавбек не стоит столько. В свою очередь, Барселона тоже не устанавливала ценник на уровне 90 млн евро, потому что никаких контактов между клубами с момента электронного письма не было.

