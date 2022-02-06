"В дополнительное время Маунт почувствовал боль, когда бил по воротам. Во время игры это не было серьезной проблемой, и он довольно быстро заметил не так, поэтому мы предпочли заменить его. Мы проведем дополнительное обследование и будем надеяться, что здесь не возникнет серьезных проблем, но сейчас у меня нет точной информации о нем.

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Также возникли проблемы у Зиеша, а Аспиликуэта пожаловался на заднюю поверхность бедра. Это скорее не повреждение, а мышечные проблемы. Также надеюсь, что они окажутся незначительными, и уже завтра или в понедельник эти игроки вернутся к тренировкам", – приводит слова Михелса официальный сайт Челси.

Добавим, что лондонцы на следующей неделе начнут участие в Клубном чемпионате мира. 9 февраля "синие" сыграют с победителем пары Аль-Хиляль – Аль-Джазира в полуфинале турнира. Ранее стало известно, что турнир пропустит Рис Джеймс, не успевший восстановиться от повреждения.

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