Челси решительно настроен приобрести защитника Лилия – лондонцы сделали предложение

Английский клуб намерен приобрести бразильского центрбека Лилия Габриэла во время летнего трансферного окна.

Челси сделал официальное предложение по трансферу защитника Габриэла, информирует Daily Express со ссылкой на журналиста Дункана Каслса. Кроме лондонцев, на игрока претендует Эвертон.

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22-летний футболист находится в шорт-листе мадридского Реала, также им интересуются два итальянских клуба.

Отметим, что Лилль приобрел Габриэла летом 2017 года за 350 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает бразильца в 22 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 34 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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