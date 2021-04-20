Похоже, Европейская Суперлига трещит по швам уже через несколько дней после создания.

Челси изменил свое мнение и решил отказаться от участия в скандальном проекте Флорентино Переса, сообщает BBC.

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В лагере лондонского клуба уже готовят официальные бумаги о выходе из Европейской Суперлиги. Челси является одним из 12-ти клубов основателей нового турнира. Футбольное общество в большинстве осудило идею создания этих соревнований. По информации СМИ, Ливерпуль также планирует "включить заднюю".

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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