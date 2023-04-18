Мудрик и Лунин снова в заявке на четвертьфинал ЛЧ: онлайн трансляция матча Челси – Реал Мадрид
21:55 - Читати українською
Челси в рамках четвертьфинального поединка ЛЧ принимает мадридский Реал. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
72' live
58’ Родриго
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между мадридским Реалом и лондонским Челси проходит на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO.
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Первая встреча завершилась победой "сливочных" со счетом 2:0. Андрей Лунин и Михаил Мудрик остались в запасе.
Стартовые составы
Челси:
Реал Мадрид:
Челси – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
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