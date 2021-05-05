Челси в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов принимает мадридский Реал. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Челси – Реал Мадрид начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Первая встреча завершилась результативной ничьей в Мадриде со счетом 1:1. Забивали Пулишич и Бензема.

Андрей Лунин традиционно попал в запас. Зато Серхио Рамос вернулся в основной состав и поможет Реалу в битве за финал ЛЧ.

Стартовые составы

Челси: Менди – Тьягу Силва, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Хаверц, Чилвелл – Маунт, Вернер.

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Милитао, Рамос, Менди – Каземиро, Кроос, Модрич – Бензема.

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