Реал поехал в гости к Челси в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Челси – Реал стартует 5 мая в 22:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 2". Там же в 20:55 начнется студия "Ночь Лиги чемпионов", которая сначала анонсирует поединок, а в 23:55 подведет итоги. Прямую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов можно смотреть онлайн на платформах MEGOGO и oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Челси – Реал Мадрид: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Челси – Реал, прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Первый поединок завершился мировой. Результативная ничья дома – далеко не лучший результат, но Реал должен радоваться, что в Мадриде все завершилось именно так. Челси был ближе к победе: острее атаковал, лучше оборонялся. Зинедин Зидан навредил своей команде тактикой персонального прессинга, от которой пришлось отказаться в середине матча. Однако гениальный Бензема воспользовался полушансом и отвоевал для "сливочных" ничью.

На выходных обе команды в рамках умеренной ротации победили во внутренних чемпионатах. Челси благодаря дублю Хаверца справился с Фулхэмом и закрепился в топ-4 АПЛ. Реал дожал Осасуну, а центральной фигурой матча стал Азар, который выдал тайм классного футбола. Мадрид перед выездом в Лондон получил солидное усиление – Рамос, Вальверде и Менди успели восстановиться.

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Отвоевав в Мадриде голевую ничью, Челси ждет ответного матча в статусе фаворита на финал Лиги чемпионов. Специалисты William Hill проход лондонцев оценивают коэффициентом 1.53, а итоговый успех Реала – 2.37. Авторитетная контора Bwin более лояльна к "сливочным" и предлагает такие котировки: Челси в финале – 1.6, Реал в финале – 2.2.

Если говорить сугубо о матче на Стамфорд Бридж, то и здесь букмекеры отдают предпочтение хозяевам. William Hill оценивает победу Челси в 2.2, а на победу Реала дает больший коэффициент 3.5, ничья – 3.25.

Матч ожидается малорезультативным. На стандартный тотал больше 2,5 Bwin предлагает поставить за 2.1, а на соответствующий тотал меньше – за 1.67. Голов больше всего ждут от Карима Бензема (коэффициент – 2.63), а на голевое возвращения Рамоса дают целых 8.5.

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