Челси разнес Легию в игре Лиги конференций – дебютный гол замены Мудрика, провал Палмера и Нкунку, дубли Санчо с Мадуэке
Легия проиграла Челси (0:3) в матче 1/4 финала Лиги конференций 2024/25. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Энцо Мареска традиционно выставил запасной состав на третий по статусу еврокубок, разбавив его такими персонажами, как Коул Палмер. Матч, как онлайн-трансляция Легия – Челси на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Поляки активно начали с пары ударов, но затем глубоко сели. Первая половина прошла под знаком остроты едва ли не исключительно от Дюзбери-Гола. Кирнан роскошно выкручивал в девятку издали, мог забивать с пределов вратарской. Еще несколько раз Панков не позволял забить. Иногда на грани фола
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Эти забеги центрального хавбека были совсем не случайными, ведь после неожиданной замены тихого сегодня Палмера в перерыве снова замыкал подачу с фланга головой. Если экс-лидер Лестера простил, то Тайрик Джордж наконец увенчал усилия партнеров. Рис Джеймс на правах капитана и нового центрхава разрядил пушку, вратарь отбил прямо на молодого конкурента Мудрика. Это дебютный гол за главную команду для вингера юношеской сборной Англии U-19. Вот такие люди себя очень неплохо показывают в текущем сезоне Лиги конференций!
И снова капитан лондонцев сыграл на подборе головой, отдав на этот раз передачу. Далее Санчо, словно на тренировке, выкатил ассист Мадуэке. Джеймс даже 60 минут не доиграл – сделал свое дело, пошел отдохнуть, чтобы избежать риска травмы, которые так часто его преследуют. Нкунку на пару с Дюзбери-Голом заработали пенальти. Крис, правда, не смог прошить голкипера Тобиаша. Зато почти сразу Санчо с того самого ностальгического украинского левого фланга выдал идеальный второй голевой пас на Мадуэке. Нони оформил дубль за тайм, Джейдон отдал столько же голевых пасов.
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