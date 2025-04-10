Энцо Мареска традиционно выставил запасной состав на третий по статусу еврокубок, разбавив его такими персонажами, как Коул Палмер. Матч, как онлайн-трансляция Легия – Челси на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Поляки активно начали с пары ударов, но затем глубоко сели. Первая половина прошла под знаком остроты едва ли не исключительно от Дюзбери-Гола. Кирнан роскошно выкручивал в девятку издали, мог забивать с пределов вратарской. Еще несколько раз Панков не позволял забить. Иногда на грани фола

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Chelsea eventually broke Legia’s resolve in the second half of their Conference League quarterfinal in Poland.



The Blues amassed chances worth 4.07 xG on the night but had to settle for the comfortable three goal aggregate lead. pic.twitter.com/wR11T7yqDC — FotMob (@FotMob) April 10, 2025

Эти забеги центрального хавбека были совсем не случайными, ведь после неожиданной замены тихого сегодня Палмера в перерыве снова замыкал подачу с фланга головой. Если экс-лидер Лестера простил, то Тайрик Джордж наконец увенчал усилия партнеров. Рис Джеймс на правах капитана и нового центрхава разрядил пушку, вратарь отбил прямо на молодого конкурента Мудрика. Это дебютный гол за главную команду для вингера юношеской сборной Англии U-19. Вот такие люди себя очень неплохо показывают в текущем сезоне Лиги конференций!

И снова капитан лондонцев сыграл на подборе головой, отдав на этот раз передачу. Далее Санчо, словно на тренировке, выкатил ассист Мадуэке. Джеймс даже 60 минут не доиграл – сделал свое дело, пошел отдохнуть, чтобы избежать риска травмы, которые так часто его преследуют. Нкунку на пару с Дюзбери-Голом заработали пенальти. Крис, правда, не смог прошить голкипера Тобиаша. Зато почти сразу Санчо с того самого ностальгического украинского левого фланга выдал идеальный второй голевой пас на Мадуэке. Нони оформил дубль за тайм, Джейдон отдал столько же голевых пасов.

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