В четверг, 1 мая, состоялись первые четвертьфинальные встречи в Лиге конференций. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, полуфиналы, 1-ые матчи 1-ые матчи

Юргорден (Швеция) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Мулугета, 68 – Санчо, 13, Мадуэке, 43, Джексон, 59, 65

Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия) – 2:1

Голы: Эззальзули, 7, Антони, 64 – Раньери, 73

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В первом матче Челси приехал в гости к сенсационному полуфиналисту Лиги конференций – Юргордену. Шведы смогли удержать свои ворота сухими лишь 13 минут – Санчо получил диагональ от Фернандеса на левый фланг и легко закрутил в дальний угол мимо голкипера. Интересно, что защитник хозяев мог спасти свои ворота, но не попал ногой по мячу на линии. В конце тайма лондонцы удвоили свое преимущество: Мадуэке получил мяч на линии штрафной и через частокол защитников попал в ближний угол.

После перерыва Джексон окончательно снял вопрос о победителе, оформив дубль в течение 6 минут. Сначала получив передачу из центра поля на ход он воспользовался недоразумением между защитником и голкипером, который вышел на перехват, обокрал обоих и легко закатил сферу в пустые ворота. А впоследствии он во второй раз наказал соперника за легкомысленную перепасовку возле собственной штрафной – перехватив передачу он с дальнего расстояния перебросил мяч через вратаря.

Расслабившись Челси почти сразу позволил сопернику размочить счет – Мулугета на дальней штанге замкнул навес с левого фланга и сфера с отскоком от газона залетела под перекладину. Лондонцы могли забивать и в пятый раз, но с выстрелом Палмера справился кипер шведов.

В параллельной встрече Бетис принимал Фиорентину. Хозяева вышли вперед уже на старте встречи: Бакамбу получил верховую передачу из центра поля на правый фланг, обыграл защитника, который пытался буквально уложить его на газоне выкатил поперечную передачу на Эззальзули. Марокканский нападающий точно замкнул в сетку на дальней штанге.

После перерыва Антони попал в девятку, сделав преимущество испанцев более убедительным. "Фиалки" не опустили рук и в середине тайма смогли отквитать один гол – Раньери добил мяч в сетку из района одиннадцатиметровой отметки. Вскоре Госенс мог сравнивать, но головой пробил мимо стойки. В конце концов, все завершилось минимальной победой Бетиса.

Ответные матчи состоятся через неделю, 8 мая.

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