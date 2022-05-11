Чемпионат Англии 2021/22, 33-й тур

Лидс – Челси – 0:1

Голы: Маунт, 4, Пулишич, 55, Лукаку, 83

Удаление: Джеймс (Лестер), 24

21-й тур, Лестер – Норвич – 3:0

Голы: Варди, 54, 62, Меддисон, 70

Лидс после поражения от Арсенала опустился в зону вылета, проигрывая Бёрнли 17-ю позицию из-за худшей разницы голов. В таких условиях каждая осечка рисковала стать роковой, так что в домашнем поединке против Челси требовалось цепляться хотя бы за ничью. Впрочем, лондонцы были чрезвычайно мотивированы на победу, ведь их безвыигрышная серия в АПЛ достигла трех матчей.

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К сожалению для Лидса, дать битву за выживание не удалось. Всё пошло не так еще на 4-й минуте встречи, когда Маунт вывел Челси вперёд мощным ударом с линии штрафной в правую девятку. На 24-й хозяева ещё и в меньшинстве остались из-за удаления Дэни Джеймса, а на 37-й из-за травмы пришлось заменить Харрисона. После этого в камбэк йоркширцев уже верилось слабо, а после гола Пулишича на 55-й минуте интрига была закрыта. Точку же поставил Лукаку, который на 83-й минуте расстрелял ворота с шести метров – 0:3! Лидс остаётся в зоне вылета.

Лестер в родных стенах принимал Норвич. Матч не имел ни одного турнирного значения – "лисы" так и останутся в середине таблицы, а "канарейки" вылетели в тёплые края Чемпионшип ещё две недели назад. Тем не менее, поединок оказался достаточно динамичным. В частности, в первом тайме команды произвели 23 выстрела по воротам.

Конвертировать гол хотя бы один из них до перерыва не удалось. Во втором же тайме матч стал более спокойным – и в этом режиме Лестер устроил вынос, забив три мяча из пяти ударов. На 54-й минуте Варди получил проникающий пас от Барнса и с левого края штрафной бахнул точно под перекладину, а на 62-й Варди с передаче всё того же Барнса оформил дубль. Мэддисон выстрелом метров с 12-ти на 70-й минуте забил третий гол, сняв все вопросы.

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