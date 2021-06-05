Вилли Кабальеро и Джамал Блэкмен стали свободным агентами после завершения контрактов, информирует официальный сайт "синих".

Манчестер Юнайтед бесплатно отпустил двух голкиперов

Аргентинец присоединился к Челси 4 года назад. Кабальеро подписывали на роль резервного голкипера, но слабая игра Кепы позволила ему выступать чаще. Вилли провел 38 матчей, в которых пропустил 42 гола.

Блэкмен не может похвастаться даже такими "крошками". Англичанин оказался в структуре Челси 11 лет назад, однако не дождался ни одного шанса. Предыдущий сезон он провел в аренде за Ротерхэм – 28 матчей, 40 пропущенных мячей.

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