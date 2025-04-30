Челси может получить возможность использовать регбийный стадион Твикенхэм как домашнюю арену на время реконструкции Стэмфорд Бридж.

Регбийный футбольный союз Англии (RFU) готов рассмотреть возможность предоставить разрешение Челси использовать стадион Твикенхэм как место проведения домашних матчей лондонцев на время реконструкции Стэмфорд Бридж. Об этом информирует ESPN.

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Стадион расположен в городе Твикенхэм, в юго-западной части Ричмонд-апон-Темз, что является одной из 32 территориально-административных единиц большого Лондона. На этом стадионе проводятся матчи сборной Англии по регби, сама арена вмещает до 82 тысяч болельщиков.

Ранее регбийный футбольный союз открыто заявлял о своем желании проводить на арене больше событий, не связанных с регби.

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