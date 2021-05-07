Челси рассматривает вариант с трансфером Салаха на случай провала с Холандом и Лукаку
22:35 - Читати українською
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может снова надеть форму Челси.
Мохамед Салах попал в список трансферных целей Челси, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.
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Египтянин является своеобразным планом Б для "синих". Основными трансферными целями команды Тухеля остается нападающий Интера Ромелу Лукаку и звезда Боруссии Д Эрлинг Холанд.
Стоит отметить, что Мохамед уже находился в структуре лондонцев в 2014-2016 годах, но не смог закрепиться в команде. В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 32 матча, в которых отметился 20-ю голами.
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