Мохамед Салах попал в список трансферных целей Челси, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

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Египтянин является своеобразным планом Б для "синих". Основными трансферными целями команды Тухеля остается нападающий Интера Ромелу Лукаку и звезда Боруссии Д Эрлинг Холанд.

Стоит отметить, что Мохамед уже находился в структуре лондонцев в 2014-2016 годах, но не смог закрепиться в команде. В нынешнем сезоне АПЛ Салах провел 32 матча, в которых отметился 20-ю голами.

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