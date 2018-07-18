Челси рассматривает Шмейхеля как замену Куртуа

Лондонский Челси нацелился на трансфер голкипера Лестера Каспера Шмейхеля.

Челси хочет приобрести голкипера Лестера Каспера Шмейхеля, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол.

Куртуа еще не игрок Реала, но переговоры продолжаются, – журналист

Лондонцы видят в нем замену Тибо Куртуа, который скорее всего продолжит карьеру в Реале.

Также "синие" рассматривают вариант возвращения Петра Чеха, который выступал за них с 2004 по 2015 год.

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