На Стэмфорд Бридж встречались команды, которые набрали отличный ход и реально навязывают Ливерпулю борьбу за титул. Челси не уступал 7 матчей подряд, Тоттенхэм – 8. Более того, "шпоры" демонстрировали стопроцентный показатель набранных очков в гостях. Впрочем яркого спектакля, к сожалению, не получилось.

Манчестер Юнайтед победил Саутгемптон благодаря дублю и ассисту Кавани – "дьяволы" оформили камбэк с 0:2

После короткой разведки Стевен Бергвейн потерял прекрасную возможность вывести гостей вперед. Кейн тонко ассистировал партнеру в одно касание, а то влупил над перекладиной метров с 10-ти. Уже через несколько минут голландец получил мастер-класс по выполнению подобных ударов. Вернер эффектно выкрутил под дальнюю штангу и даже начал праздновать, но рефери справедливо отменил гол немецкого бомбардира из-аза офсайда. После этого инициатива снова перешла к команде Моуринью, которая намного интереснее провела стартовый отрезок. Мэнди, в частности, пришлось спасать после хорошего выстрела Орье с линии штрафной.

Хозяева огрызнулись в середине первого тайма после сольного прохода Маунта. Воспитанник "пенсионеров" проскочил сразу двух соперников и пробил рядом с дальней девяткой. Кейн, Сон и Бергвейн продолжали "крутить хребты" защитникам Челси быстрыми перемещениями, впрочем их запала хватило на 25-30 минут. Игра заметно успокоилась, а показатели ожидаемых голов (xG) совсем не впечатляли до перерыва.

Вторая половина игры началась с опасного момента у ворот Льориса. Молодому Абрахаму не хватило каких-то миллиметров, чтобы акцентировано пробить головой после подачи Джеймса. Челси больше контролировал мяч, а Тоттенхэм низко защищался. Подопечные Моуринью много ошибались и почти ничего не создавали впереди.

Челси тоже не феерив на чужой половине поля, мягко говоря. Лэмпард даже заменил инертного Вернера, который уступил место американцу Пулишичу. Борьба, борьба, борьба ... Запасные почти уснули, а Лэмпард с Моуринью то активно подсказывали на бровке поля. Печальная картина держалась до 81-й минуты, пока Маунт снова не взял на себя, приклавишись издали – Льорис дотянулся кончиками пальцев и перевел сферу на угловой. Жиру мог вырвать победу для Челси на 90+2, но проиграл дуэль киперу "шпор".

Выход мегаталановитого Хаверца на завершающие минуты не изменил ситуацию. 0:0 –Вполне справедливый итог скучного лондонского дерби. Тоттенхэм набрал 21 очко и обошел Ливерпуль по дополнительным показателям. Челси остался на третьей позиции с 18-ю пунктами, столько же у четвертого Лестера.

