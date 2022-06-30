Тоттенхэм согласовал трансфер Ришарлисона из Эвертона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Персональный контракт с футболистом был одобрен еще раньше, теперь клубы договорились о сумме перехода. "Шпоры" заплатят 50 миллионов фунтов сразу и гарантируют бонусы.

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Перед тем, как стороны должны были ударить по рукам, Челси попытался сорвать трансфер. "Синие" предложили 60 миллионов фунтов за бразильца, однако это предложение Эвертон не принял. Последняя деталь – медосмотр, который Ришарлисон в скором времени пройдет на родине.

В прошлом сезоне Ришарлисон помог Эвертону спастись от вылета, забив 10 голов и отдав 5 ассистов в АПЛ. Бразилец станет вторым самым дорогим трансфером в истории Тоттенхэма после Ндомбеле.

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