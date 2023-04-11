Челси в поисках усиления обратили внимание на молодого хавбека "Блаугранас". Английский клуб хочет воспользоваться тем фактом, что у Гави нет профессионального контракта и он может стать свободным агентом летом.

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Как стало известно AS, первые шаги Челси сделал три недели назад. Представители "синих" встретились с агентом игрока в Мадриде. Английская делегация пыталась донести до Гави свое желание привлечь его в команду и то, что он получит статус звезды в амбициозном проекте. Ожидается, что в ближайшее время стороны обсудят более подробно стратегию предполагаемого трансфера.

Гави очень расстроен тем, что Барселона не уделила должного внимания к его делу и проблемам с соглашением. Отметим, что "блаугранас" в конце концов не смогли зарегистрировать контракт игрока из-за финансовых проблем. Этой неразберихой и намерен воспользоваться Челси. Еще одним стимулом для перехода Гави в состояние "синих" есть возможный приход Луиса Энрике на должность главного тренера команды. Лондонцы встречались с испанским наставником, и летом он может возглавить команду. Между Гави и испанским специалистом теплые отношения. Сам Луис Энрике в свое время предоставил молодому игроку его первую минуту на поле в составе основной команды Барселоны.

Напомним, что полузащитник провел в этом сезоне 27 матчей за "блаугранас" в Ла Лиге. В его активе один гол и три результативных передачи.

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