Челси не оставил надежд подписать марокканского защитника Интера, несмотря на информацию о договоренности самого Хакими с ПСЖ, сообщает Sky Sport Italia.

ПСЖ согласовал контракт с Хакими – парижане заплатят Интеру кругленькую сумму

По информации издания, лондонцы повторили предложение парижан в размере 60 млн евро, хотя миланцы все еще хотят получить больше. Отмечается, что Челси рассчитывает выиграть борьбу у ПСЖ, предложив Интеру как часть трансфера права на одного из своих игроков. Речь идет о защитниках – Эмерсоне и Андреасе Кристенсене.

К слову, в прошлом сезоне, который стал для него дебютным в Италии, Хакими провел за Интер 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

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