Вокруг вингера сборной Испании и Атлетика Нико Уильямса развернулась борьба между Челси и Барселоной.

Лондонцы длительное время следят за 21-летним испанцем. Челси даже через посредника сделал головокружительное предложение Нико Уильямсу.

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Как сообщает Diario Sport, вингер Атлетика дал четкий ответ английскому клубу. Он будет ждать только Барселону и хочет перейти только в "кулес". Челси посоветовали не торопиться, а набраться терпения и не давить на игрока, поскольку это может иметь противоположный эффект. Более того, стратегия "синих" отныне будет базироваться на двух ключах: деньгах и времени.

Челси имеет гораздо больше финансовых ресурсов, чтобы убедить футболиста, и готовы предложить ему зарплату от 15 до 20 миллионов евро. Кроме того, они без проблем смогут выплатить клаусулу, которая составляет 60 миллионов евро. Челси понимает, что финансовые проблемы Барселоны дают им преимущество.

Стоит заметить, что Нико Уильямс играет преимущественно слева на фланге, где обычно располагается в Челси Михаил Мудрик.

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