Челси победил ПСЖ (3:0) в финале клубного чемпиона мира 2025 года. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Команда Энцо Марески значительно активнее начала игру. Коул Палмер должен был открывать счет еще задолго до 22 минуты, когда он действительно это сделал. Голевую атаку организовали Роберт Санчес и Мало Гюсто, главной звезде Челси нужно было лишь выполнить – он справился. После перерыва на водопой англичанин оформил дубль в очень похожей атаке.

Челси выиграл Клубный чемпионат мира-2025, шокировав ПСЖ тремя голами до перерыва – Палмер оформил 2+1

Незадолго до перерыва Палмер уже исполнил роль ассистента, помог Жоау Педру довести дело до разгрома. Во втором тайме, несмотря на все старания команд, счет больше не изменился. Челси стал победителем клубного чемпионата мира.