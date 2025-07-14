Челси полностью переиграл ПСЖ

Команда Луиса Энрике так напугала футбольный мир, что поверить в победу над этим гегемоном стало невозможно. Французский гранд был идеальным во всем, кроме обороны на стандартах. На Клубном чемпионате мира парижане разгромили Атлетико (4:0), уничтожили Реал за 25 минут первого тайма (4:0) и прибили Баварию (2:0) – разве можно противостоять этому коллективу?

Челси же подходил к встрече в роли кота в мешке. Все эксперты положительно отмечали эксперименты Энцо Марески и полный контроль над ходом матчей. Вот только, статус соперников не позволял считать лондонцев фаворитами финала. Пройти Бенфику и двух бразильцев для евротопа – это несерьезно. Футбольное сообщество готовилось к коронации ПСЖ.

Тем более неожиданным оказался первый тайм. Уже в первые 10 минут стало понятно, что игра пошла не по тому сценарию, а после 20-й это уже был факт. ПСЖ вроде и имел преимущество по владению, однако по всем другим аспектам "синие" были лучше. Особенно шокировал прессинг Челси – ПСЖ подолгу не мог из него вырваться. Витинья оказался перекрытым двумя, а без него продвижение парижан резко просело.

Во-вторых, не работал прессинг Луиса Энрике. "Синие" очень легко разбивали его – не в последнюю очередь благодаря длинным переводам Санчеса на фланги. Вообще, переходные фазы британцев оказались крайне эффективными из-за традиционно высоких позиций Витиньи и Мендеша. Челси стал первым соперником ПСЖ, которому удалось грамотно контратаковать триумфатора ЛЧ на КЧМ-2025.

Вишенкой на торте стало отсутствие нормальных атак французов. За весь первый тайм подопечные Лучо провели всего два удара с суммарной остротой в 0,12 xG. Замыкание кросса с правого фланга в исполнении Невеша действительно было слабеньким, а вот выстрел Дуэ с линии штрафной летел под правую стойку – Роберт Санчес выручил.

Также вспоминается классная контратака ПСЖ с прострелом на дальнюю штангу, который в последний момент прервал Кукурелья. Вот и вся острота. За 45+6 минут победитель ЛЧ провел всего 5 касаний в штрафной площадке англичан.

Палмер охладил пыл ПСЖ

Челси же не только нейтрализовал сильные стороны оппонента, но и регулярно создавал опасные моменты. Главной ударной силой стал "Колд" Палмер, который часто открывался в опорной зоне за Витиньей и быстро продвигал мяч. Он же часто завершал атаки.

Именно Палмер мог открывать счет. На 9-й минуте Энцо Фернандес обыгрался с Нету и отдал пас в штрафную на Жоау Педру, а тот сбросил под удар Палмеру. Коул вколотил метров с 20-ти в левый нижний угол, но мяч прошел рядом со стойкой!

На 22-й же минуте англичанин не простил, хотя героем следует назвать Гюсто. Фулбек, которого всегда критикуют, зацепился за лонгбол Санчеса и продавил самого Нуну Мендеша. Француз зашел на правый край штрафной, качнул Беральдо и пробил в него, а затем подхватил отскок и покатил на линию штрафной.

Там открылся Палмер, который пробил в тот же левый нижний. Теперь уже без шансов для Доннаруммы. 1:0!

На 30-й же минуте Палмер шокировал Париж вторым голом. После борьбы в центре поля Колвилл выполнил шикарный заброс на ход "Колду", а тот сместился на линию полукруга и снова зарядил в левый нижний – и снова попал. 2:0!

На 43-й же минуте Палмер протащил мяч правым полуфлангом, воспользовавшись колоссальной дырой за спинами Хвичи и Мендеша. Англичанин завершил разрезной передачей под выход Жоау Педру один на один. Новичок Челси, в свою очередь, эффектно перебросил Доннарумму – 3:0. Шок.

ПСЖ пытался отыграться, но системы не хватило

Было очевидно, что парижане так просто разгром не воспримут. Тотальное отсутствие обострений со стороны ПСЖ – это ненормально. Не верилось, что французы оставят так все просто.

Так и случилось. В начале второго тайма подопечные Луиса Энрике создали аж три опасных момента. На 49-й минуте Хвича влетел на левый угол штрафной, качнул Гюсто и закрутил в дальний угол, но Санчес парировал. На 52-й же Дуэ переиграл двух соперников и прострелил на Дембеле, а тот пробил с линии вратарской – Санчес снова выручил!

Еще через восемь минут о себе наконец-то напомнил Витинья, который вколотил с дистанции в левый нижний. Мяч прошел рядом со стойкой. Словом, старт оказался неплохим – однако Челси довольно быстро выровнял игру. В следующие 20 минут ПСЖ вообще ничего не создавал.

Челси же мог добить соперника на 68-й минуте усилиями Дилепа. Лиам, который заменил Жоау Педру, обыгрался с Нету и исполнил красивый удар с дальней дистанции. Мяч летел в правую девятку, однако Доннарумма парировал.

На 80-й минуте все тот же Дилеп обыграл Беральдо и вышел один на один с Джиджи. Итальянец снова выиграл дуэль.

На тот момент стало очевидно, что ПСЖ ничего не выиграет. В отчаянии парижане еще и удаление получили, причем довольно забавное. Скромняга Невеш, который всегда говорит об уважении к соперникам, потянул Кукурелью за волосы.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Челси. Лондонцы торжествовали на Клубном чемпионате мира-2025! Браво!