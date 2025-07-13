ПСЖ встречается с Челси в рамках финального матча Клубного чемпионата мира-2025. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Челси – ПСЖ состоится сегодня, 13 июля. Футболисты выйдут на газон стадиона MetLife в Нью-Джерси. Стартовый свисток иранского арбитра Алирезы Фагани прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Челси – ПСЖ: анонс финала Клубного ЧМ-2025

Где смотреть Челси – ПСЖ? Медиасервис MEGOGO покажет решающую игру КЧМ-2025 на собственной ОТТ-платформе. Посмотреть матч можно по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Общественное будет транслировать поединок на телеканале Суспільне Спорт и местных телеканалах Общественного телевидения.

Следует заметить, что, кроме титула чемпионов Европы, лондонцы и парижане разыграют солидные призовые. Финалист добавит к своим призовым еще 28 миллионов евро, а победитель этой игры получит почти на 10 миллионов больше.

Челси – ПСЖ: стартовые составы: стартовые составы

Челси: Санчес – Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья – Энцо Фернандес, Кайседо – Джеймс, Палмер, Нету – Педру

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия