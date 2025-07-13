Вот мы и подошли к финалу одиозного Клубного ЧМ-2025. Турнир запомнился полупустыми стадионами, падением стоимости билетов с 400 до 20 долларов и многочасовыми паузами из-за угрозы непогоды. Уровень футбола тоже оставлял желать лучшего – уставшие гранды из-за жары играли в режиме экономии сил, а тренеры слишком часто экспериментировали.

Впрочем, были и красивые истории. Прорыв бразильцев в полуфинал, сенсационные вылеты Сити и Интера, сейвы Трубина и Буну, романтическая история Окленда, Месси против ПСЖ... Получить столько элитного футбола посреди лета в принципе неплохо. Кроме того, следует отметить крутой кейс с публичным объяснением решений арбитра после просмотра видеоповтора.

Пришло время завершить историю, выдав яркий финальный матч. К счастью, туда вышли откровенно лучшие команды Клубного ЧМ-2025. ПСЖ за этот месяц раздавил сразу трех грандов – Атлетико (4:0), Баварию (2:0) и Реал (4:0). Причем мадридцы были уничтожены уже в первые 26 минут, а без сейвов Куртуа могло быть чуть ли не 10:0.

До слова, FAVBET дав прогноз на фінал Клубного чемпіонату світу-2025 між Челсі та ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу лондонців – 5,70. На тріумф парижан фахівці дають 1,66.

Подопечные Луиса Энрике продемонстрировали тот же футбол, что и в Лиге чемпионов. Постоянные позиционные ротации, чрезвычайно эффективные фулбеки, чрезвычайно высокая интенсивность игры без мяча и высокая результативность – данные добродетели Париж демонстрировал даже без Дембеле, которого впервые выпустили на 65-й минуте четвертьфинала. Отсутствие француза даже сыграло в плюс, позволив лучше разглядеть феноменальность команды.

Особо следует отметить Витиньо, которому удалось провести 371 передачу с 95% точности – а это футболист, который практически всегда действует под давлением в центре поля. Он является лучшим распасовщиком турнира, а также лидирует с бешеным отрывом по количеству продвижений на дриблинге (128), дистанции этих продвижений, а также по продвижениям с прогрессией (минимум на 15 метров вперед, если это чужая треть поля).

На Витиньи держится безумная устойчивость ПСЖ под давлением. Нормально зажать французов у их ворот смогла только Бавария – и то только на коротком отрезке в 15-20 минут. А мюнхенцы, между прочим, доминируют по всем прессинг-цифрам не только по турниру, а и вообще в Европе.

Наиболее грозным оружием Луиса Энрике остается прессинг. Что и говорить, когда в топ-3 футболистов по количеству и успешности единоборств входят Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия – нападающие – а Витинья является лидером по возвращенным владениям. С возвращением Дембеле высокое давление парижан стало еще страшнее, ведь француз не просто бегает за мячом, но и умеет предвидеть передачи соперника и понимает, какую ногу следует накрывать.

В перерыве полуфинального матча с Реалом к Усману подошел Тибо Куртуа, который сказал ему всего три слова: "Ты много прессингуешь". Но это был не просто прессинг – агрессия нападающего привела к двум голевым ошибкам центрбеков уже на 9-й минуте.

И лишь после этих нюансов можно говорить о феноменальном классе футболистов. Особенно он помог в непростом поединке с Баварией, который во многом вытащили Нуну Мендеш и Ашраф Хакими – игроков такого же класса на флангах у Мюнхена не было. Да и в принципе мало кто может похвастаться таким кадровым подбором. ПСЖ остается элитной командой, поэтому мало кто сомневается в триумфе французов на КЧМ-2025.

Путь Челси в финал выглядит несравненно легче. Лондонцы встретили только одного европейского оппонента – Бенфику в 1/8 финала. В группе "синие" победили Лос-Анджелес (2:0) и тунисский Эсперанс (3:0), умудрившись сгореть Фламенгу (1:3). В четвертьфинале и полуфинале коллектив прошел Палмейрас и Флуминенсе. Особых проблем в каждом из матчей не возникало.

Энцо Мареска нещадно критиковал КЧМ-2025. Доходило даже до конфузов – он заявлял, что европейцы проводят по 60 матчей за сезон, поэтому бразильским командам на Мундиале значительно проще. Один из журналистов мгновенно парировал, напомнив о 70 матчах Флуминенсе на этом же промежутке. Коуч англичан растерялся и промолчал.

Критикуя турнир, итальянец все же сумел извлечь из него пользу. Он превратил соревнования в полигон для тактических экспериментов. Палмера переводили на правый фланг, в роли форварда попробовали трех разных игроков (Джексон, Дилеп, Жоау Педру), а в позиционном наступлении пробовали схему с тремя "десятками". А еще Челси сделал ставку на короткие розыгрыши угловых.

Это – далеко не полный список нововведений. Не все из них работали должным образом, однако в целом Челси демонстрировал высокую эффективность. В частности, в составе "синих" на Клубном чемпионате мира -2025 забили аж девять различных футболистов, что сигнализирует о кадровом потенциале и вариативности атак. Вообще, по количеству голов и показателю xG лондонцы входят в топ-4 (вместе с ПСЖ, конечно же).

Также Челси держится в топ-4 команд турнира по количеству высоких возвратов мяча, однако ПСЖ несопоставимо лучше конвертирует такие эпизоды в моменты. Парижане после таких успешных прессинг-действий провели 14 ударов и 4 гола, тогда как у британцев было только 9 ударов без голов. Впрочем, здесь надо не забывать о контексте – у подопечных Энцо Марески редко возникала потребность оказывать столь агрессивный прессинг.

Показательным стал поединок с Флуминенсе в полуфинале. Англичане выдали ударный старт, забив до 20-й минуты, после чего стерильно перекатывали мяч Бразильцы были слабыми в прессинге, но потребность отыгрываться заставляла их выдвигаться и открывать зоны. Париж же часто работал против грандов, где надо включать высокую интенсивность игры без мяча.

Готов ли Челси к этой интенсивности? В этом кроется главная интрига. На Клубном ЧМ-2025 лондонцы еще не имели такого соперника. Впрочем, и ПСЖ не встречался со столь сбалансированным и мощным в кадровом плане коллективом. У каждого из их топ-соперников были травмы, провисания и тактические баги, а вот команда Энцо Марески еще не проявила уязвимостей.

Плюс, у лондонцев нет кадровых потерь. Парижане же не смогут рассчитывать на ключевого центрбека – Пачо продолжает отбывать дисквалификацию за красную карточку в четвертьфинале. Как и Люка Эрнандес. Реал этим недостатком не воспользовался, но Челси сейчас сильнее Мадрида.

Ориентировочные составы на матч Челси – ПСЖ

Челси: Санчес – Гюсто, Чалоба, Адарабиойо, Кукурелья – Энцо Фернандес, Кайседо – Нкунку, Палмер, Нету – Педру

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

Прогноз "Футбол 24" – победа ПСЖ

Суперкомпьютер Opta, как и букмекеры, не верит в победу Челси. Математическая симуляция 10 тысяч матчей дала только 31,4% на успех лондонцев. ПСЖ выглядит слишком сильным – это подтверждается и списком "жертв" на Клубном ЧМ-2025, и командной статистикой, и даже индивидуальной. В тактическом плане Париж тоже кажется идеальным.

В 2025 году только Арсенал сумел создать систематические проблемы для структуры игры ПСЖ, однако это достигалось ценой суицидально-смелой тактики и колоссальной затраты сил. И все равно французы выровняли игру и наказали на встречных курсах. Кстати, в плей-офф ЛЧ подопечные Луиса Энрике разбили аж трех лидеров АПЛ.

Давней "ахиллесовой пятой" парижан остается оборона на стандартах. Бавария забивала с них дважды (пусть и из офсайдов), да и в целом у центрбеков парижан есть определенные проблемы с контролем пространства за спиной. Также Челси может сыграть на высоких позициях фулбеков ПСЖ, контратакуя магическими вингерами – однако даже Реал не смог этим воспользоваться. До контратак дело вообще не дошло.

Челси может дать бой, однако пока трудно найти силу, способную победить машину Луиса Энрике. В лондонцев просто не верится. Ставим на очередной успех триумфатора ЛЧ.