Лондонский клуб все еще не определился с тем, кто возглавит команду в следующем сезоне. По информации The Times, в прошлый четверг (13 апреля) Юлиан Нагельсманн встретился с представителями Челси. Это первые личные переговоры между "синими" и немецким специалистом, уволенным из Баварии.

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Источник сообщает также, что руководство лондонского клуба рассматривает еще несколько имен. Кроме Луиса Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти и Рубена Аморимо, Челси очень импонирует профиль Венсана Компани. Легенда Манчестер Сити недавно вывел Бернли в АПЛ из Чемпионшипа и показал исключительные результаты со своей командой.

Челси сейчас возглавляет Франк Лэмпард. В английской Премьер-лиге "синие" занимают 11 строчку с 39 баллами. От третьего места команду отделяет 20 очков.

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