Во вторник, 18 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Встречу между Челси и Реалом рассудит итальянская бригада во главе с Даниэле Орсато. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. За ВАР будет отвечать Максимилиан Иррате, а роль четвертого арбитра досталась Морис Мариани.

На поединок между Наполи и Миланом назначена польская бригада. 42-летний Шимон Марциняк будет главным рефери. Ему будут помогать Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, четвертым арбитром станет Глен Найберг из Швеции. На ВАР будет сидеть Томаш Квятковский.

Отметим, что Челси в первом матче проиграл Реалу со счетом 0:2, а Милан одержал минимальную победу над Наполи 1:0. Напомним, что оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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