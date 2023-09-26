Челси продолжил чистку – легенда клуба не выдержал хаоса в структуре
Руководство Челси пытается найти виновных в затяжном кризисе.
Боссы "синих" и Клод Макелеле приняли решение о досрочном завершении сотрудничества, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
Мудрик тайно остался без тренера в Челси
Именитый француз более 4 лет занимал должность технического руководителя молодых футболистов. При прошлом руководстве и тренерах Макелеле добросовестно выполнял свои обязанности, но после прихода Тодда Бели все изменилось. Клод вообще не понимал, пользуется ли Челси его отчетами по игрокам академии и арендованным. Терпение бывшего хавбека лопнуло, поэтому он объявил о своем уходе со Стемфорд Бридж перед ветеранским матчем в память Джанлуки Виалли.
Напомним, ранее Челси избавился от технического директора Криса Вивелла и ассистента тренера Бруно Салтора.
АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилле дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков