Боссы "синих" и Клод Макелеле приняли решение о досрочном завершении сотрудничества, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Мудрик тайно остался без тренера в Челси

Именитый француз более 4 лет занимал должность технического руководителя молодых футболистов. При прошлом руководстве и тренерах Макелеле добросовестно выполнял свои обязанности, но после прихода Тодда Бели все изменилось. Клод вообще не понимал, пользуется ли Челси его отчетами по игрокам академии и арендованным. Терпение бывшего хавбека лопнуло, поэтому он объявил о своем уходе со Стемфорд Бридж перед ветеранским матчем в память Джанлуки Виалли.

Напомним, ранее Челси избавился от технического директора Криса Вивелла и ассистента тренера Бруно Салтора.

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