Руководство Челси принимает все возможные варианты, чтобы определиться с кандидатом на пост главного тренера.

Тодд Бели настроен найти для своей команды нового наставника, который бы соответствовал статусу "синих". Руководство лондонского клуба не торопится и рассматривает все возможные кандидатуры.

Челси выбрал двух фаворитов на должность нового тренера – экс-наставник Барселоны выпал из списка

Согласно информации Sky Sports, Челси провел первые переговоры с бывшим наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист с тех пор, как покинул летом ПСЖ, находится в отпуске и неоднократно заявлял о своем намерении вернуться в АПЛ. Но "синие" не спешат и стремятся принять правильное решение для своего клуба.

Кстати, недавно сообщалось, что Челси провел первые официальные переговоры с Юлианом Нагельсманном. Также "синих" связывали с такими именами как Луиса Энрике и Рубен Аморим.

BREAKING | Chelsea have held initial talks with Mauricio Pochettino over the manager position at Stamford Bridge. pic.twitter.com/vn5xNOJlMl — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2023

Элегантным прикосновением обыграл двоих, идеально остановил Винни, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут.