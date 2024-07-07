Руководством Челси не жалеет средств на усиление команды перед сезоном 2024/25.

"Синие" очень активно проводят межсезонье. К Челси уже присоединились Эстевау (34 млн), Омари Келлиман (22 млн), Марк Гиу (6 млн), Тосин Адарабьойо (свободный агент) и Кирнан Дьюсбери-Холл (30 млн). Впрочем, на этом лондонцы не остановятся.

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Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Челси договорился о переходе Ренату Вейги из Базеля. Полузащитник подпишет контракт с "синими" до 2032 года. Лондонцы заплатят за 20-летнего игрока 15 миллионов евро. Медосмотр запланирован на ближайшее время.

Ренату Вейга – воспитанник португальского Спортинга. В Базель он перешел в 2023 году. Всего за швейцарский клуб полузащитник отыграл в 26 матчей во всех турнирах.

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