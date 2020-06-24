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Челси продлил контракты Виллиана и Педро

09:25 - Читати українською
Челси продлил контракты Виллиана и Педро
Педро и Виллиан / Getty Images

Вингеры Виллиан и Педро смогут помочь Челси до конца текущего сезона.

Лондонский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании краткосрочных соглашений с обоими игроками.

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Контракты Виллиана и Педро действовали до 30 июня, но АПЛ предоставила разрешение клубам заключать новые до фактического завершения сезона. Таким образом, Челси сможет рассчитывать на вингеров в последних восьми турах чемпионата, Кубка Англии и Лиге чемпионов. Скорее всего, потом экс-игроки Шахтера и Барселоны будут искать себе новые команды.

Добавим, что Виллиан провел 38 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметился 7 голами и 6 ассистов. Статистика Педро - 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах.

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Теги
Англия Виллиан Педро Педро Родригес Челси Челси
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