Челси вслед за Томасом Тухелем договорился о новых соглашениях с центрбеком Тиагу Силвой и форвардом Оливье Жиру.

Оба ветерана пролонгировали контракты до конца сезона 2021/22, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Челси официально подписал новый контракт с Тухелем

Силва прошлым летом присоединился к Челси на правах свободного агента. В сезоне 36-летний бразилец провел 34 матча, в которых отметился двумя голами. Победный финал Лиги чемпионов центрбек начал в старте, однако был вынужден просить замену из-за травмы.

Жиру выступает за Челси с января 2018-го. В прошлом сезоне француз провел 31 матч и забил 11 мячей. Продление контракта стало несколько неожиданным решением, поскольку чемпиона мира ждали в Милане. Впрочем, 34-летний Жиру решил остаться на Стэмфорд Бридж.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21