22-летний англичанин продлил контракт с Челси. Стороны подписали контракт на 6 лет, сообщает пресс- служба лондонцев.

Скандальный англичанин после расторжения контракта с Челси нашел новый клуб – фаны встретили его как легенду

Рис тепло прокомментировал этот момент. "Я невероятно счастлив, спасибо болельщикам, новому владельцу и всем причастным к клубу. Убежден, что у нас много шансов выиграть немало трофеев. Я вырос, поддерживая этот клуб, я здесь с шести лет. Это тот клуб, в котором я хочу быть" , – заявил защитник.

Сейчас Джеймс – первый выбор Томаса Тухеля на правый фланг обороны. В этом сезоне англичанин провел 5 поединков в АПЛ, отличившись голом и ассистом.

Тоттенхэм удержал победу над Фулхэмом, Челси одолел Вест Хэм, Брентфорд разбил Лидс благодаря хет-трику Тоуни.