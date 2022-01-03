Действующий победитель Лиги чемпионов объявил о продлении сотрудничества с 37-летним Тьягу Силвой. Новое соглашение центрального защитника рассчитано до 30 июня 2023-го, сообщает официальный сайт Челси.

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Предыдущее соглашение бразильца действовало до лета 2022-го. Ветеран стал первым защитником "синих", который согласился остаться в клубе. Кристенсен, Рюдигер и Аспиликуэта пока отказываются подписывать новые контракты – соответственно, летом клуб рискует потерять ряд лидеров защиты.

Тьягу Силва перебрался в Челси летом 2020 года на правах свободного агента из ПСЖ и выиграл Лигу чемпионов с Суперкубком УЕФА. В текущем сезоне опытный бразилец сыграл 22 матча – 2 гола и 2 ассиста. С момента перехода провел за "синих" уже 56 официальных поединков. Ранее выступал за Милан, Порту и Динамо Москва.

"Играть за Челси – настоящее удовольствие. Я никогда не думал, что останусь на 3 года в этом замечательном клубе, поэтому я очень рад продлить сотрудничество еще на один сезон", – заявил ветеран.

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