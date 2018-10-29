Челси продлил контракт с Маркосом Алонсо

Лондонский Челси и Маркос Алонсо продолжили свое сотрудничество.

27-летний испанец поставил свою подпись под соглашением, срок которого истекает в 2023 году, сообщает официальный сайт Челси.

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"Я очень счастлив остаться здесь еще дольше и продолжать выступать за одну из лучших команд в мире. Это были два очень хороших сезона, и я с нетерпением жду большего", – прокомментировал продление контракта Маркос Алонсо.

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Испанец перешел к "синим" летом 2016 и успел за это время выиграть чемпионат и Кубок Англии. В этом сезоне Алонсо принял участие в 11 матчах "аристократов" во всех турнирах. Защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами.