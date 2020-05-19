Челси продлил контракт с Кабальеро – осенью ему исполнится 39

Лондонский Челси продлил контракт с главным ветераном команды – голкипером Вилли Кабальеро.
"Синие" решили сохранить опытного вратаря еще на сезон, сообщает Goal.
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Контракт Кабальеро с лондонцами истекал 30 июня. Челси, однако, воспользовался опцией продления соглашения еще на год. Аргентинский кипер начинал на Стэмфорд Бридж резервистом, но в этом году получил шанс проявить себя из-за недоверия тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда к Кепе.
В нынешнем сезоне Вилли Кабальеро провел 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей.
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