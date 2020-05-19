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Челси продлил контракт с Кабальеро – осенью ему исполнится 39

20:06 20 Читати українською
Челси продлил контракт с Кабальеро – осенью ему исполнится 39
Вилли Кабальеро / PA

Лондонский Челси продлил контракт с главным ветераном команды – голкипером Вилли Кабальеро.

"Синие" решили сохранить опытного вратаря еще на сезон, сообщает Goal.

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Контракт Кабальеро с лондонцами истекал 30 июня. Челси, однако, воспользовался опцией продления соглашения еще на год. Аргентинский кипер начинал на Стэмфорд Бридж резервистом, но в этом году получил шанс проявить себя из-за недоверия тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда к Кепе.

В нынешнем сезоне Вилли Кабальеро провел 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей.

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Теги
Челси Челси Англия Вилли Кабальеро Вилли Кабальеро
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