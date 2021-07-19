21-летний защитник официально перебрался в Кристал Пэлас, информирует сайт клуба.

Жиру попрощался с Челси и анонсировал новое приключение

Контракт с "орлами" Геи подписал на 5 лет. По неофициальной информации, такой трансфер обошелся Кристал Пэласу в более чем 23 миллиона евро.

К слову, Марк является воспитанником Челси, но прошлый сезон провел в аренде за Суонси, где сыграл 45 поединков во всех турнирах без результативных действий.

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