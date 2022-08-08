Немецкий форвард Челси Тимо Вернер в шаге от возвращения в родной чемпионат.

Челси продаст Вернера обратно в РБ Лейпциг, сообщает Sky Sport. Ранее была информация об аренде с правом выкупа, однако стороны договорились о полноценном трансфере.

Вернер готов отказаться от безумной зарплаты ради возвращения в Бундеслигу

Лейпциг заплатит за форварда 30-35 миллионов евро + потенциальные бонусы. Сейчас немецкий клуб обсуждает с Тимо продолжительность контракта. Челси дал зеленый свет.

Вернер перешел в Челси два года назад за 53 млн после роскошного сезона в Бундеслиге (28 голов и 8 ассистов). За два сезона в Лондоне форвард забил всего 23 гола, не смог закрепиться в основе и стал жертвой насмешек из-за ужасных промахов.