Челси присоединился к борьбе за Пьянича – хавбек будет стоить немалых денег

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Челси стал очередным претендентом на 29-летнего боснийца, сообщает Сalciomercato.

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Ювентус может согласиться продать хавбека, но за серьезную сумму. Туринцы рассчитывают получить за Пьянича 60 млн евро, которые смогут инвестировать в усиление собственного состава. Кроме Челси, на игрока претендует и ПСЖ, поэтому действующим чемпионам Италии не придется спешить с продажей боснийца.

Ювентус 3,5 года назад заплатил Роме за Пьянича 35 млн евро, его контракт рассчитан до лета 2023-го. В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 4 ассистами и одним голом.

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