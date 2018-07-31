Челси приостановил переговоры с Реалом по Куртуа

Лондонский Челси может отказать Реалу в трансфере своего голкипера Тибо Куртуа.

Руководство Челси поставило на паузу переговоры с Реалом о переходе голкипера Тибо Куртуа в мадридский клуб, сообщает Sky Sports.

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Лондонский клуб намерен найти замену бельгийскому вратарю, только тогда диалог между английским и испанским клубом может быть восстановлен.

По предварительной информации, трансфер Куртуа оценивается в 35 млн евро.

В прошлом сезоне Тибо провел 46 игр в составе Челси, в которых пропустил 47 голов.

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