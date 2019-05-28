Челси прилетел в Баку на финал Лиги Европы против Арсенала – музыкальный прием от Азербайджана не впечатлил лондонцев

Обе лондонские команды уже находятся в столице Азербайджана накануне финала Лиги Европы.
Игроки Челси вместе с тренерским шатбом и персоналом прибыли в Баку на финал Лиги Европы, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
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Подопечные Маурицио Сарри провели в дороге более 5-ти часов. Чтобы взбодрить игроков азербайджанцы решили пригласить музыкантов, которые состояли исключительно из барабанщиков. Футболистов немного смутило такое гостеприимство.
Стоит отметить, что Арсенал прибыл на поединок еще 25 мая, и уже несколько дней наслаждается видами Баку.
Напомним, финал ЛЕ между этими соперниками состоится 29 мая, начало в 22:00.
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