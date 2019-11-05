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Челси приготовил впечатляющую сумму на случай снятия трансферного бана

10:03 283 Читати українською
Челси приготовил впечатляющую сумму на случай снятия трансферного бана
Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович / Фото The Sun

Лондонский клуб надеется хорошо "разгуляться" во время зимнего трансферного окна.

Челси ожидает рассмотрения апелляции по трансферному бану лондонцев. Если "синих" оправдают и запрет снимут, то главный тренер Фрэнк Лэмпард получит около 150 млн фунтов на усиление зимой, сообщает The Sun.

Лэмпард хочет видеть в Челси звезду Серии А – скауты "синих" уже были на матче Лиги Европы

Заседание по этому делу состоится уже 20 ноября в Спортивном арбитражном суде. Среди приоритетных целей лондонцев находятся нападающий Кристал Пэлас Вилфрид Заха, защитник Лестера Бен Чилвел и форвард Лейпцига Тимо Вернер.

После 11-ти туров АПЛ Челси находится на 4-м месте, имея в активе 23 очка.

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Англия Бен Чилвелл Бен Чилвелл Трансферы Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Уилфрид Заха Уилфрид Заха Тимо Вернер Тимо Вернер Челси Челси
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