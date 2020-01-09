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Челси приготовил кругленькую сумму за партнера Ярмоленко

9 января 11:03 319 Читати українською
Челси приготовил кругленькую сумму за партнера Ярмоленко
Исса Диоп и Андрей Ярмоленко / Фото ФК Вест Хэм

Защитник Вест Хэма Исса Диоп может покинуть "молотобойцев".

Челси заинтересован в услугах Иссы Диопа, сообщает Daily Express.

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Руководство "синих" готово заплатить за 23-летнего француза около 45 млн евро. Исса является приоритетом для защитного звена Челси, поэтому трансфер может состояться уже зимой.

Напомним, Диоп перебрался в Вест Хэм в 2018-м из Тулузы. В текущем сезоне АПЛ защитник провел 15 матчей.

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