Челси приготовил для Тухеля новый контракт – тренер только зимой возглавил лондонцев
19:12 - Читати українською
Руководство Челси довольно успехами команды под руководством Томаса Тухеля.
Челси предложит Томасу Тухелю подписать новый конракт по схеме 2+1, сообщает Daily Mail.
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Действующий контракт немецкого специалиста, который в январе присоединился к лагерю "синих", рассчитан до лета 2022-го. За несколько месяцев Тухелю удалось вернуть команду в топ-4 АПЛ, а также добраться до финалов Лиги чемпионов и Кубка Англии.
Лондонцы начнут переговоры с наставником после завершения нынешнего сезона.
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