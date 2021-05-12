Челси предложит Томасу Тухелю подписать новый конракт по схеме 2+1, сообщает Daily Mail.

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Действующий контракт немецкого специалиста, который в январе присоединился к лагерю "синих", рассчитан до лета 2022-го. За несколько месяцев Тухелю удалось вернуть команду в топ-4 АПЛ, а также добраться до финалов Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Лондонцы начнут переговоры с наставником после завершения нынешнего сезона.

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