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Челси приблизился к приобретению голкипера сборной Англии – он должен заменить Кепу

18:27 110 Читати українською
Челси приблизился к приобретению голкипера сборной Англии – он должен заменить Кепу
Ник Поуп / Getty Images

Шансы лондонского клуба на подписание вратаря Ника Поупа серьезно выросли.

Бернли, цвета которого защищает Поуп, готов отпустить его в Челси, сообщает Team Talk. Руководство клуба считает, что 27-летний футболист заслужил пойти на повышение.

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В текущем сезоне Поуп провел за Бернли 29 матчей (11 – на ноль). По данным Transfermakt, его трансферная стоимость составляет 12 млн евро. В активе голкипера есть 2 матча за национальную сборную Англии, один из которых – в отборе к Евро-2020.

Напомним, Челси начал поиски вратаря после того, как испанец Кепа Аррисабалага потерял доверие Фрэнка Лэмпарда. Грубые ошибки и нестабильность Кепы заставили руководство Челси задуматься о продаже футболиста, за которого летом 2018 гола клуб заплатил 79,5 млн евро.

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