Лондонский клуб еще месяц назад объявил о приглашении итальянца, но презентация состоялась только сегодня (8 июля). Мареска дал первое интервью, в котором поделился ожиданиями от работы.

"Я очень счастлив и взволнован. Это будет фантастическое путешествие, и я с нетерпением жду возможности начать как можно быстрее.

Одна из причин, по которой я здесь, – это убеждение, что команда очень хорошая и полна талантов. Самое главное, что сейчас мы способны создать правильную культуру, которая будет двигать нас в течение сезона. Я всегда говорю то же самое: если вы способны улучшить игроков, то вы способны улучшить команду. Поэтому наша цель – попытаться улучшить их всех день за днем.

Челси определился с судьбой Мудрика после неоднозначного выступления украинца на Евро-2024

Я думаю, у каждого менеджера есть своя идея или стиль. У меня они понятны. Прошлый год с Лестером был очень хорошим, но он закончился. Это новый раздел, новый состав и новый клуб. Я очень рад быть здесь.

Когда вы присоединяетесь к такому клубу, как Челси, вы знаете, что это клуб, который должен побеждать. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы быть там, бороться и соревноваться с клубами, которые сейчас побеждают и претендуют на титулы.

Мы постараемся быть агрессивной командой как с мячом, так и без него, и нам нужно создать связь между болельщиками и клубом, особенно дома.

Первая тренировка очень важна, потому что нам нужно узнать друг друга. Я уже чувствую, что знаю их всех, если честно, потому что я пересмотрел так много игр за последние две-три недели. Поэтому чувствую, что знаю их всех.

Но это всегда по-другому, когда вы проводите каждый день с человеком. Вы можете видеть их через игры, но когда вы проводите день за днем с игроками, с людьми, вы получаете другой вид чувств.

Просто доверьтесь процессу, доверьтесь идее, поддерживайте команду. Мы, безусловно, будем наслаждаться путешествием. Как и в любом клубе, для любого менеджера это будет нелегко, потому что нет ничего легкого. Но мы, безусловно, будем наслаждаться нашим путешествием", – резюмировал Мареска.

Enzo Maresca's first interview as Chelsea head coach! pic.twitter.com/mG5ECXlJMU — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2024

Челси потроллили Мудриком из-за нового тренера – Мареска задумал тотальную переоценку