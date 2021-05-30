Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва имеет дополнительную причину для печали после поражения в финале.

Вчерашний финал завершился минимальной победой команды Томаса Тухеля. Единственный мяч в свой актив записал Кай Хаверц.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

С момента поражения со счетом 1:2 в домашнем матче против Лиона в сентябре 2018 года полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва не проигрывал в 26 матчах Лиги чемпионов подряд (23 победы, 3 ничьи). Это была самая длинная серия в истории турнира, сообщает Opta Sports.

Таким образом, Челси прервал рекордную беспроигрышную серию Бернарду Силвы в Лиге чемпионов. В финале 26-летний португалец вышел в стартовом составе Манчестер Сити, а на 64-й минуте уступил место на поле Фернандиньо.

Челси выиграл Лигу чемпионов, удержав победу над Манчестер Сити – Зинченко провалился в моменте с единственным голом