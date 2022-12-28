Челси прервал 5-матчевую серию без побед в АПЛ: видеообзор поединка с Борнмутом – 2:0
09:51 - Читати українською
Челси уверенно победил Борнмут в поединке 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Челси – Борнмут на "Футбол 24".
Челси довольно быстро повел в счете – на 16 минуте Стерлинг отдал на дальнюю штангу, а Хаверц замкнул. А через 6 минут Маунт оформил результат игры, точно пробив в угол ворот после скидки того же Хаверца. Впрочем, для Челси не все прошло так хорошо – Рис Джеймс травмировался по возвращении на поле.
Челси уверенно победил Борнмут, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ и снова потеряв Джеймса
Таким образом, Челси набрал 24 пункта и расположился на 8 месте, а Борнмут с 16 пунктами теперь четырнадцатый.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter