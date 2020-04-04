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Челси прекратил попытки удержать Виллиана из-за слишком больших требований бразильца

17:47 3 Читати українською
Челси прекратил попытки удержать Виллиана из-за слишком больших требований бразильца
Виллиан / Getty Images

Вингер Челси Виллиан рассказал о непреодолимых трудностях, которые возникли во время переговоров о продлении контракта.

"Я построил в этом клубе действительно хорошую историю, у меня есть особая приверженность к фанатам, к людям, которые там работают. В основном я сделал себе имя здесь.

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Все знают, что мой контракт заканчивается через несколько месяцев, поэтому продление действительно сложное. Я думаю, что мне будет очень трудно остаться, потому что Челси предложил мне два года, я попросил три, и на этом все закончилось. Мы больше не разговаривали, больше не было переговоров. Челси считает, что три года – слишком много. Поэтому есть определенные трудности, но я верю, что ничего невозможного нет", – цитирует Виллиана Evening Standard.

Напомним, Ювентус, Арсенал и Барселона заинтересованы в подписании экс-звезды Шахтера, который летом получит статус свободного агента.

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