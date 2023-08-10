Наставник "синих" Маурисио Почеттино не рассчитывает на бельгийского форварда. Лукаку намеревался перейти в Интер, впрочем, сорвал переговоры, договариваясь параллельно еще и с Ювентусом. Туринцы рассчитывали, что смогут уговорить Челси обменять Влаховича на Ромелу.

Почеттино выбрал нового капитана Челси

Как информирует Фабрицио Романо, лондонцы прекратили все контакты с Ювентусом, поскольку их не устраивают условия, которые предлагает итальянский клуб. Туринцы попросили добавить 40 миллионов евро и Лукаку в обмен на Влаховича. Челси доплачивать не собирается.

Отмечается, что у бельгийского форварда уже есть договоренность с Ювентусом. Действующее соглашение Лукаку с Челси действует до 2026 года. В прошлом сезоне Ромелу выступал в составе Интера, с которым дошел до финала Лиги чемпионов.

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